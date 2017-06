Schreiben macht Spaß 2017-06-06T10:42+0200 2017-06-06T13:52+0200

Am kommenden Freitag, 9. Juni, findet, von 15 Uhr bis 18 Uhr eine Schreibwerkstatt (ab 12 Jahre) in der Stadtbibliothek Büderich statt. Sie wird wie gewohnt von dem Dortmunder Autor und Schreibdozenten Sascha Pranschke geleitet Am Samstag, 10. Juni, findet von 10 Uhr bis 12.30 Uhr eine Schreibwerkstatt (ab 14 Jahre) mit der Autorin Astrid Krömer statt. Anmeldung: 02132 916448. Von Kellys Grammatikou