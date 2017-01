Gegenseitiger Gedankenaustausch, Informationen, hilfreiche Tipps und die Gewissheit, in eine Gemeinschaft aufgenommen zu werden, die ähnliche Probleme und Erfahrungen hat, stehen im Mittelpunkt der Treffen der Selbsthilfegruppe Schlaganfall Neuss-Nord. Sie will Betroffenen und Angehörigen, auch aus Meerbusch, helfen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Die Gruppe trifft sich immer am ersten Donnerstag im Monat, das nächste Mal am Donnerstag, 2. Februar, um 18 Uhr im Papst-Johannes-Haus, Gladbacher Straße 3, Neuss. Die Teilnahme ist kostenlos. Jeder ist willkommen. Info bei Friedrich Siebeck unter 02131 1784760 oder sibbi-shg@web.de. Von Alexander Ruth

(StadtSpiegel)