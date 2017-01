Stromausfall im Bürgerbüro

Im Bürgerbüro am Dr.-Franz-Schütz-Platz in Büderich ist es am heutigen Donnerstag mehrfach zu Stromausfällen gekommen. Da die meisten Serviceleistungen des Bürgerbüros elektronisch abgewickelt werden, mussten Kunden vertröstet oder vorübergehend an die „Filialen“ in Osterath und Lank verwiesen werden. Ursache waren Arbeiten an der Hauselektrik, die im Zuge der Kernsanierung des Hauses notwendig sind. „Leider können wir nicht ausschließen, dass sich das in der Umbauzeit wiederholt“, so Holger Reith, Abteilungsleiter für die Bürgerbüros. „Die Kolleginnen arbeiten derzeit unter außergewöhnlichen Bedingungen. Deshalb bitten wir schon jetzt alle Kunden um Verständnis.“ Von Kellys Grammatikou

Das denkmalgeschützte Gebäude aus dem Jahr 1938 wird künftig den erweiterten Ganztagsbetrieb der Brüder-Grimm- und der Mauritius-Schule aufnehmen. Der bisher am Dr.-Franz-Schütz-Platz ansässige Service Finanzen der Stadtverwaltung ist ins alte Osterather Rathaus an der Hochstraße umgezogen. Das Bürgerbüro bleibt wegen der zentralen Lage im Herzen Büderichs erhalten, gleich nebenan wird die Außenstelle des Straßenverkehrsamtes des Rhein-Kreises Neuss einziehen, die bislang noch im Seitentrakt des Rathauses an der Dorfstraße untergebracht ist. Auf diese Weise sind zwei der für den Bürger wichtigsten Service-Einrichtungen künftig an einem Platz untergebracht. (Report Anzeigenblatt)