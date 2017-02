Sturm fordert sieben Einsätze 2017-02-24T13:53+0100 2017-02-24T14:42+0100

Sieben unwetterbedingte Einsätze - so lautet die Bilanz der Freiwilligen Feuerwehr Meerbusch, nachdem am Donnerstag das Sturmtief „Thomas“ mit Windgeschwindigkeiten in Orkanstärke auch über Meerbusch hinweggezogen ist. Glücklicherweise wurde kein Mensch verletzt, es entstand lediglich Sachschaden. Von Kellys Grammatikou