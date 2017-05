Tischtennis-Stadtmeisterschaft

Am kommenden Wochenende treffen Meerbuschs beste Tischtennisspieler und Hobbyspieler in ihren Klassen aufeinander: Die 45. Tischtennis-Stadtmeisterschaften von Meerbusch stehen an. Neben vielen Spielern freuen sich die Sportler auch über zahlreiche Zuschauer. Von Alexander Ruth

Am kommenden Wochenende, am 27. und 28 Mai, werden in Lank-Latum die 45. Tischtennis-Stadtmeisterschaften von Meerbusch in der Forstenberghalle ausgetragen.

„Ende Mai finden die diesjährigen Stadtmeisterschaften im Tischtennis anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Tischtennisabteilung in der Forstenberghalle in Meerbusch-Lank statt“, sagt Dr. Helmut Urbas, Abteilungsleiter Tischtennis TSV Meerbusch. Veranstalter der Tischtennis-Stadtmeisterschaften ist der Stadt-Sport-Verband Meerbusch, Ausrichter ist die Tischtennisabteilung des TSV Meerbusch 2015. Und so wird es ablaufen:

Am Samstag, 27. Mai, werden ab 10.30 Uhr die Mädchen und Jungen sowie Schülerinnen und Schüler in sieben verschiedenen Turnierklassen (jeweils Einzel und Doppel) an 16 Tischen um Meisterschaftsehren kämpfen. Am Nachmittag werden auch die Senioren ihren Stadtmeister ermitteln.

Für den Samstagnachmittag hat auch der (Noch-)Finanzminister des Landes NRW, Dr. Norbert Walter-Borjans (SPD), sein Kommen zugesagt.

Am Sonntag, 28 Mai, werden dann die Damen und Herren ab 10 Uhr in fünf verschiedenen Turnierklassen (jeweils Einzel und Doppel) den Stadtmeister ermitteln. Startberechtigt sind alle Meerbuscher Bürger, sowie Spieler, die in der Saison 2016/17 für einen Meerbuscher Tischtennis-Verein spielberechtigt waren.

„Insbesondere sind auch alle Meerbuscher Hobby-Spieler eingeladen, für die eine eigene Turnierklasse gebildet wird“, sagt Dr. Helmut Urbas. Dafür ist nicht die Zugehörigkeit zu einem Verein erforderlich, sondern lediglich, dass die Teilnehmer in Meerbusch wohnen.

Im Vorraum der Halle werden auch in kleinem Umfang Speisen und Getränke angeboten werden. „Wir hoffen auf zahlreiche Beteiligung und viele Zuschauer.“

Meldungen bitte an: den TSV Meerbusch (gs@tsv-meerbusch.de) oder Dr. Helmut Urbas (helmut.urbas@tsv-meerbusch.de oder 02150 911603).

(StadtSpiegel)