Die traditionelle Geschenke-Aktion ist an der Pastor-Jacobs-Grundschule in Lank-Latum schon Tradition. Hierbei nutzte die Pastor-Jacobs-Grundschule in Lank-Latum bis jetzt den Namen „Weihnachten im Schuhkarton“. Dabei handelt es sich jedoch nicht um die gleichnamige Aktion des Vereins Geschenke der Hoffnung e.V., die die Namensrechte an der Aktion haben. Dieser Aktionsname wird jedoch von Geschenke der Hoffnung e.V. bundesweit eingesetzt und ist rechtlich geschützt. Von Alexander Ruth

Informationen zur bundesweiten Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ finden Leser unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org. Trotzdem hatten die Lanker Kinder viel Spaß: Bereits mehrfach haben die Schüler erfahren dürfen, dass Teilen sehr viel Freude bereitet. So beteiligten sich auch in diesem Jahr wieder viele Kinder aus allen Klassen an der Aktion gemeinsam mit dem Verein „Kinderhelfer mit Herz e. V.“. Die Kinder durchforsteten ihre Kinderzimmer, Schränke und Süßigkeitenvorräte nach Dingen, die nicht oder noch nie im Fokus waren, um sie in einem Schuhkarton weihnachtlich zu verpacken und weiter zu geben. Zum Teil wurden die Päckchen kunstvoll verziert und mit herzlichen Grüßen versehen. „Unsere Schüler haben durch diese Aktion die Möglichkeit, Kindern – ganz in unserer Nähe – eine Freude zu machen, denen es nicht so gut geht und die nicht mal ein eigenes Frühstück haben“, sagt Helga Cloeren, Rektorin der Pastor-Jacobs-Grundschule. In diesem Jahr werden die Päckchen nach Duisburg zur Kindertafel „Immersatt“ gebracht. „Ich freue mich schon auf die großen Kinderaugen, die mich immer herzlich empfangen. Das ist für mich Weihnachten!“ freut sich Claudia Smeets von den Kinderhelfern mit Herz e. V., die auch in diesem Jahr wieder den Transport und die Verteilung der Geschenke übernehmen. Foto: Reiner Hessler (StadtSpiegel)