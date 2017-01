Treffen für Jungunternehmen

In den kommenden Monaten finden immer wieder Netzwerkabende statt, die Jungunternehmer zusammenbringen sollen. Von Alexander Ruth

Der nächste Netzwerkabend für Jungunternehmen findet am Montag, 13. Februar um 19 Uhr bei dem Unternehmen Fiedler, Beratung und Schulung, in Neuss, statt. „Greifen Sie zum äußeren, reden Sie!“ lautet an diesem Abend der Fachvortrag von Christian Funk, R & R-Consulting. Anmeldungen sind bis zum 10. Februar möglich. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Teilnehmerzahl begrenzt. Ihre verbindliche Anmeldung richten Sie bitte per Mail an hildegard.fuhrmann@rhein-kreis-neuss.de.

Weitere Netzwerkabende finden am Montag, 24. April, mit dem Fachvortrag „Ihr Unternehmen richtig abgesichert!“ in Dormagen und am Montag, 26. Juni, mit dem Fachvortrag „Kundenorientierung – Kundenkenntnis“ in Jüchen, jeweils um 19 Uhr statt. Anmeldungen hierzu sind ebenfalls schon möglich, die Teilnehmerzahl wiederum begrenzt.

Nach dem die Netzwerkabende für Jungunternehmen in den letzten drei Jahren, die jeweils bei einem Unternehmen stattgefunden haben und in deren Mittelpunkt der Vortrag eines Fachexperten zu einem zielgruppenrelevanten Thema stand, auf großes Interesse gestoßen sind, werden diese auch in diesem Jahr fortgesetzt. Der anschließende Austausch bot den Teilnehmern die Möglichkeit für individuelle Gespräche untereinander sowie mit dem Fachexperten. An diesem erfolgreichen Konzept wird das Startercenter des Rhein-Kreises Neuss auch in diesem Jahr festhalten.

(Report Anzeigenblatt)