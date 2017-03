Und es hat „Zoom“ gemacht

Am vergangenen Montag führten Polizei und Ordnungsamt eine nicht angekündigte große Verkehrskontrolle in Meerbusch durch: In lediglich acht Stunden rasten fast 500 Fahrer mit erhöhter Geschwindkeit herein, dazu gab es noch zahlreiche andere Vergehen. Von Alexander Ruth

Tausendmal berührt, tausendmal ist nix passiert. Tausend und eine Nacht und es hat 481. Mal „Zoom“ gemacht: Gen au so oft blitzten die Radarmessgeräte am vergangenen Montag Verkehrsteilnehmer mit erhöhter Geschwindigkeit auf Meerbuscher Stadtgebiet – und das lediglich zwischen 7 und 15 Uhr. Das war die Bilanz einer Verkehrskontrolle der Polizei im Rhein-Kreis Neuss. Tatkräftige Unterstützung erhielten sie dabei von Mitarbeitern des kommunalen Ordnungsdienstes. „Durch die zwei aufgebauten Radarmessgeräte wurden 481 Autofahrer bei Geschwindigkeitsüberschreitungen erfasst“, berichtet Daniela Drawe, Sprecherin der Polizei im Rhein-Kreis Neuss. Und „geblitzt“ wurde nur an der Meerbuscher Straße in Osterath und an der Neusser Straße in Büderich. „Der schnellste Fahrer erreichte 77 km/h an der Neusser Straße, da sind nur 50 km/h erlaubt.“ Den Verkehrssünder erwartet jetzt ein Bußgeld von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Dabei achteten die Polizeibeamten in ihrer großen Aktion auf Meerbuscher Stadtgebiet nicht nur auf die Geschwindigkeit: Neben dem Fehlverhalten von 19 Fahrradfahrern beanstandeten die Kontrolleure auch in 38 Fällen falsch geparkte Kraftfahrzeuge. Zudem geriet der gewerbsmäßige LKW-/Güterverkehr in das Visier der Kontrollen. „Dabei gab es 14 Beanstandungen.“

29 Verkehrsteilnehmer waren nicht angegurtet, benutzten verbotswidrig ein Mobiltelefon oder fuhren bei „Rotlicht“.

Ein Autofahrer steht zudem unter dem Verdacht, Drogen konsumiert zu haben. Nach erfolgter Blutprobe untersagten ihm die Ordnungshüter die Weiterfahrt. Es erwarten ihn ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte im Verkehrszentralregister, sowie ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.

Dass sich so eine groß angelegte Aktion in Meerbusch wiederholen wird, ist sicher. „Wir werden es turnusgemäß wieder machen.“ Natürlich wieder ohne Ankündigung. Eine der nächsten Geschwindigkeitskontrollen in Meerbusch kann Polizistin Daniela Drawe allerdings verraten: „Am Donnerstag, 30. März, auf der Neusser Straße in Büderich.“

(StadtSpiegel)