Versammlung des Löschzuges Büderich

Der Osterdienstag gehört zu einem der traditionsreichsten Termine des Löschzuges Büderich. So fand die 109. Jahreshauptversammlung auch in diesem Jahr wieder in österlicher Atmosphäre im Gasthaus Krone statt. Von Kellys Grammatikou