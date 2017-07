VHS: Über 100 neue Kurse

Ab morgen liegt es wieder überall in Meerbusch aus - das neue VHS-Programm für das 2. Semester 2017. Über 100 neue Kurse werden darin angeboten. Mit einem Stand auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz ist die VHS aber auch heute vertreten und informiert über bewährte und neue Angebote. Von Kellys Grammatikou

Ein bisschen glücklich und auch ein bisschen Stolz sind Dr. Marie Batzel und Oliver Kuller von der VHS schon, als sie diesen Donnerstagmorgen das neue VHS-Programm für das 2. Semester vorstellten. „Wir können über 100 neue Kurse anbieten“, freute sich die Leiterin der VHS.

Ein neuer Schwerpunkt seien vor allem Familien geworden. Sie seien bei der Programmgestaltung in den Fokus gerückt. Unter dem Motto „VHS am Samstag“ werden nun samstags regelmäßig Kurse für die ganze Familie angeboten. „Wir wollen nicht nur, das der Vater oder die Mutter oder die Kinder getrennt an Kursen teilnehmen. Gerade in der heutigen Zeit, wo oft beide Elternteile arbeiten gehen und in der Woche keine Zeit haben, bietet sich so ein Familien-Samstag eben an“, so VHS-Leiterin Dr. Marie Batzel. So steht beispielsweise Spanisch oder Zeichnen für Kinder auf dem Programm sowie Kundalini-Yoga oder die Kochwerkstatt für Mutter und Vater. Weitere Sprachkurse und andere Angebote runden den Familiensamstag ab.

Ebenfalls neu im Programm sind Aquakurse, die dann im neu eröffneten Schwimmbad in Büderich oder im St. Elisabeth-Hospital in Lank-Latum angeboten werden. „Das Training richtet sich natürlich an alle, die etwas für ihre Gesundheit machen wollen, aber vor allem auch die ältere Generation, da das Training im Wasser sehr gelenkschonend ist“, erklärte die VHS-Leiterin.

Die Sonne steht in Meerbusch im Oktober im Mittelpunkt. Nicht nur der Schreibwettbewerb widmet sich dem Thema „Sonne“, sondern auch die VHS legt ihren kulturellen Schwerpunkt im Oktober auf das Thema. Vorträge, Workshops und Exkursionen auch wieder für ganze Familien bieten viel Auswahl zum Themenschwerpunkt.

„In Sachen Kultur unterscheiden wir bei der VHS in in ’Handkultur’ und ’Kopfkultur’“, so die VHS-Leiterin weiter. Gemeint sind dabei Kurse wie Kunstworkshops als Handkultur und Exkursionen oder Themen rund um Musen zum Beispiel als Kopfkultur.

Natürlich kommen auch andere Themen wie Berufsorientierung, Jugend braucht Zukunft, die Beratung zur beruflichen Entwicklung, die „digitalen Stammtische“ im neuen Programm vor. „Gerade die Menschen, die sich beispielsweise beruflich neu orientieren wollen, finden hier die Beratung zur beruflichen Entwicklung“, so Dr. Marie Batzel weiter.

Besonders stolz ist der wissenschaftliche Mitarbeiter der VHS, Oliver Kuller, darüber, dass die VHS Meerbusch im Sprachunterricht „Deutsch als Zweitsprache“ nun auch die C1-Prüfung anbieten/abnehmen kann. „C2 hat die Qualität von Muttersprache“, erklärte Kuller.

Neben der VHS Mönchengladbach ist die Meerbuscher VHS nun eine von zwei Volkshochschulen am gesamten Niederrhein, die die C1-Prüfung anbieten. „Damit bieten wir Zuwanderern und Menschen mit Migrationshintergrund, die die deutsche Sprache lernen wollen, noch bessere Möglichkeiten“, freute sich Kuller.

„Ich freue mich sehr über das neue Programm“, so auch der Erster Beigeordneter Frank Maatz. „Die VHS ist eine wichtige Bildungseinrichtung der Stadt. Wir als Stadt wollen auch wachsen und junge Familien nach Meerbusch holen. Da ist ein vielfältiges Programm, wie es die VHS anbietet, ein wichtiger Indikator.“

Ab morgen liegt das Programm in allen öffentlichen Einrichtungen und Buchhandlungen von Meerbusch aus.

(Report Anzeigenblatt)