Was wird mit meinem Erbe? 2017-06-09T09:42+0200 2017-06-09T09:42+0200

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. lädt zu einem juristisch allgemeinverständlichen Vortrag in Grevenbroich am Dienstag, 20. Juni 2017 in die Kreisverwaltung ein. Von Alexander Ruth