Weiterhin im Dialog bleiben FOTO: Vuhl FOTO: Vuhl 2017-03-14T12:52+0100 2017-03-14T14:32+0100

„Wir möchten im Dialog mit euch bleiben und kommen gerne wieder“ - dies war das Fazit der Politiker, die an der Podiumsdiskussion zur bevorstehenden Landtagswahl teilgenommen haben, am vergangenen Montagabend im Städtischen Meerbusch Gymnasium in Strümp. Von Kellys Grammatikou