Weltmeister im Snowkiten

Felix Kersten ist Snowkiter mit Leidenschaft. Kein Wunder also, das er bereits Europameistertitel und Weltmeistertitel geholt hat. Und: Der Meerbuscher ist auch noch der schnellste Snowkiter der Welt. Doch was genau ist eigentlich Snowkiten? Von Kellys Grammatikou

Snowkiten gehört nun nicht gerade zu den Sportarten, über die man täglich im TV oder im Radio hört. Einer, der aber sein ganzes Herz und seine ganze Leidenschaft in diese außergewöhnliche Sportart gelegt hat, ist der Meerbuscher Felix Kersten.

Der 26-jährige Sportler hat seine Leidenschaft fürs Snowkiten vor sieben Jahren entdeckt.

„Beim Snowkiten lässt man sich auf Skiern oder Snowboard von einem Lenkdrachen über den Schnee ziehen, ähnlich wie beim bekannteren Kitesurfen auf dem Wasser“, eklärt der sympathische Sportler.

Bereits seit vielen Jahren werden über den Globus verteilt verschiedene Wettkämpfe ausgetragen. „Snowkiten hat internationalen Standard“, sagt er. Und wenn es ums Snowkiten geht, dann ist der 26-jährige Meerbuscher immer ganz weit vorne! Im letzten Jahr gewann er den WM Titel im Speedkontest in Estland und stand in den letzten Jahren schon einige Male auf dem Podium. Dieses Jahr wurde er bereits am Reschensee im „long distance race“ (Rennen über ca. 60 Kilometer) mit souveränem Vorsprung Europameister und in der Kategorie „course race“ nach acht spannenden, kurzen Rennen Vizeeuropameister. Bei der Weltmeisterschaft, die dieses Jahr in Togliatti in Russland ausgetragen wurde, konnte sich der Meerbusdcher den Weltmeistertitel im „Marathon race“ (rund 50 Kilometer) sichern und einen hervorragenden dritten Platz im „course race“.

Von Russland ging es direkt zur WM ( IFKO ) nach Roccaraso, Italien. Dort konnte sich Felix, wie im letzten Jahr, den WM Titel sichern. „Beim Snowkiten ist es ein wenig ähnlich wie beim Boxen - es gibt auch hier mehrere Verbände, die ihre eigenen Titel vergeben“, erklärt er.

Eine letzte große Herausforderung war dann noch das Rennen in Norwegen. Hier wird seit 2011 jedes Jahr das weltgrößte Snowkite Rennen ausgetragen. In diesem Jahr haben 350 Kiter aus 29 Nationen an dem legendären „RedBull Ragnarok“ teilgenommen. Für dieses Großereignis musste in diesem Jahr eine Strecke von 130 Kilometer als abgesteckter Kurs über fünf Runden gefahren werden. Insgesamt haben nur acht Fahrer die vollen fünf Runden geschafft. Der Meerbuscher hat nach 2015 diesen Wettkampf zum zweiten Mal in der Kategorie Ski gewonnen. Er kam mit einem sehr souveränen Vorsprung von fast 27 Minuten nach drei Stunden und vierzig Minuten bei 145 km gefahrener Strecke ins Ziel.

Doch es gibt noch einen Titel, den Felix Kersten für sich in Anspruch nehmen darf. Er ist nämlich auch der schnellste Snowkiter der Welt. In diesem Jahr hatte Felix Kersten Glück und erreichte letzte Woche sagenhafte 150 km/h. „Das hat noch kein Kiter je geschafft“, freut er sich. „Für die nächste Snowkitesaison will ich meine Titel verteidigen noch stärker werden“, so der Weltmeister siegessicher! Da hilft nur gutes Training und auch ein wenig Daumen drücken!

