Wie gewinne ich Neukunden? 2017-03-03T10:03+0100 2017-03-03T10:02+0100

Das Startercenter des Rhein-Kreises Neuss bietet in Kooperation mit der IMB GmbH & Co. KG, Wolfram Kuhnen, am Freitag, 10. März, das Seminar „Schnelles und profitables Wachstum durch Multiplikatoren und Kooperationen“ an. Das Seminar zur Neukundengewinnung durch Empfehlungsmarketing findet im TZG Business Center, Königstr. 32, Neuss, von 12 bis 18 Uhr statt. Von Alexander Ruth