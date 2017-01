Für Fragen und Sorgen rund um die Zeugnisnoten bietet der Schulpsychologische Dienst des Rhein-Kreises Neuss am Tag der Zeugnisausgabe am Freitag, 3. Februar, von 8.30 bis 15.30 Uhr wieder sein Zeugnistelefon an. Von Alexander Ruth

Erfahrene Schulpsychologen nehmen die Anrufe entgegen und behandeln diese selbstverständlich vertraulich. Die Anrufer bleiben auf Wunsch anonym. Nicht nur Schüler können sich an das Zeugnistelefon wenden. Die Schulpsychologen stehen auch Eltern und Lehrern zur Verfügung. Das Zeugnistelefon des Schulpsychologischen Dienstes ist unter der Rufnummer 02181 601–4043 erreichbar. (StadtSpiegel)