Zwei Vize-Europameister 2017-03-21T11:40+0100 2017-03-21T11:40+0100

Die German Shuffleboard Association richtete vom 2. – 5. März 2017 in Hohenroda/Hessen die 1. Europameisterschaft im Shuffleboard aus. Insgesamt 48 Spieler und Spielerinnen aus 4 Nationen (Deutschland, England, Norwegen und Österreich) traten an den 2 Wettkampftagen an, um die Europameister auszuspielen. Da es derzeit in Deutschland nur 4 Standorte gibt, an denen Shuffleboard wettkampfmäßig als Vereinssport betrieben wird, überrascht es nicht, dass sich unter den EM-Teilnehmern auch 10 Meerbuscher befanden (5 Männer und 5 Frauen). Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren kämpften sich Osterather bis ins Finale, wo sie sich ihren (ebenfalls deutschen) Gegnern jeweils knapp geschlagen geben mussten. Dennoch ein toller Erfolg, dass sich Regina Schwarten ebenso wie Marius Runge den Vize-Europameister-Titel sichern konnten. Aber auch das Abschneiden der übrigen Starter des Trainingsstandorts Osterath kann sich durchaus sehen lassen: Irene Hoffmanns (4.), Hannah Schweiger (5.), Kerstin Runge (7.), Marianne Stiegen (17.) bzw. Sebastian Runge (5.), Rolf Kissmann (8.), Dieter Hoffmanns (13.), Oliver Schwarten Von Kellys Grammatikou