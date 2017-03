Die Meerbuscher SPD statte der Kindertagesstätte Am Sonnengarten einen Besuch ab. Von Alexander Ruth

Der Kindergarten Sonnengarten ist vor einiger Zeit umgezogen. Die SPD-Fraktionsvorsitzende und Landtagskandidatin Nicole Niederdellmann-Siemes besuchte jetzt gemeinsam mit dem stellvertretenden Bürgermeister Jürgen Eimer und dem SPD-Ratsmitglied Margret Abbing den Kindergarten, um sich ein Bild von der neuen Tagesstätte zu machen. „Wir freuen uns, dass die Kinder und Erzieherinnen nun angekommen sind: Der neue Kindergarten ist ein guter Kindergarten, der sich an den Bedürfnissen von Kindern und Erzieherinnen orientiert. Wir können die menschliche Zuwendung förmlich spüren,“ erklärt die Fraktionsvorsitzende Nicole Niederdellmann-Siemes. Dabei stellte die Kindergartenleitung auch dar, dass bei 82 Prozent der Kinder des Sonnengartens Deutsch nicht die Muttersprache ist. „Wir haben hier 110 Kinder aus 17 Nationen. Aber auch unser Team ist mit Erzieherinnen aus sechs Nationen sehr international. Wir kommunizieren mit den Händen und Füßen – aber vor allem mit unseren Herzen“, betont die Leiterin der Einrichtung. Die Erfahrung habe gezeigt, dass Kinder, die gut ihre Muttersprache beherrschen auch schnell die deutsche Sprache erlernen. „Aber wir müssen Vertrauen zu den Kindern aufbauen und das braucht Zeit“, so Eva Rehms. Der jugendpolitische Sprecher der SPD Fraktion Jürgen Eimer interessierte sich für die Vielzahl der Bildungsangebote: „Wir konnten sehen, dass der Sonnengarten viele schöne Projekte durchführt, die der Sprachförderung dienen. Damit ermöglicht der Sonnengarten den Kindern einen guten Start in das schulische Leben und fördert die Chancengleichheit der Kinder, das hat mir besonders imponiert“, so der erfahrene Jugendpolitiker. Eine Besonderheit im Sonnengarten ist auch, dass bei 110 Kindern mit 70 Kindern relativ wenige Kinder über Mittag bleiben. „Bei uns werden fast vierzig Kinder um 12 Uhr abgeholt und um 14 Uhr wieder gebracht“, sagte Leiterin Eva Rehms. „Diese Art von 35 Stunden Betreuung wird von Eltern gewählt, bei denen die Mutter zuhause ist und mittags für die Familie kocht.“ SPD-Mitglied Margret Abbing interessierte sich auch für die verkehrliche Situation. „Die SPD Fraktion wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass die Verkehrssicherheit vor dem Sonnengarten erhöht wird. Hier können wir nicht warten, bis das geplante grüne Band realisiert wird.“

Und da waren sich die Vertreter der SPD-Fraktion einig.

(StadtSpiegel)