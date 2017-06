1250 Euro für die Van-Veen-Stiftung!

Der Benefiz-Kick am Eisenbrand zugunsten der Hermann-van-Veen Stiftung war ein voller Erfolg. Sieger wurden die Alten Herren des FC Büderich. Von Alexander Ruth

Der Sportplatz am Eisenbrand in Büderich stand am Fronleichnamstag ganz im Zeichen des guten Zweckes. Hier kickten Freizeitkicker mit prominenter Schützenhilfe um Tore und Punkte. Ausrichter war die Hobbyelf des FC Büderich die bereits zum 31. Mal dieses Turnier veranstaltete. Das Sportliche vorab: Es siegten die Alten Herren des FC Büderich gefolgt vom OSV Meerbusch und VDF Büderich. Auf den weiteren Plätzen: Klümkes Stockum, Schwarzer Adler, Hermann van Veen Team, Strümper Stümper, Thiele Kältetechnik, SW Bilk, Quick & Dirty, Matareal, Fussiknalla, SV Oppum und Team Siebin. Die Siegerehrung musste wegen des plötzlichen Unwetters kurzfristig ins das Vereinsheim des FC Büderich verlegt werden. Hier konnten auch die zahlreichen Tombolapreise trockenen Fußes abgeholt werden. Der Erlös der Veranstaltung in Höhe von 1250 Euro ging an die Hermann-van Veen Stiftung. Die Hermann-van-Veen-Stiftung ist eine reine Förderstiftung mit dem Zweck, die Förderung der Bildung und Erziehung mit dem Ziel, Kinder und Jugendlichen in aller Welt bei ihrer Entwicklung zu begleiten, damit sie ihre Talente und Begabungen in jeder Hinsicht entfallten und zur Geltung bringen können. Besonderes Augenmerk liegt auf der Förderung körperlich, geistig oder psychologisch-sozial behinderter Kinder. Der Gründer Hermann-van Veen wurde 1945 in Utrtecht geboren. Der weltweit vielfach ausgezeichnete Künstler ist unter anderem Träger des Verdienstkreuzes am Bande der BRD für seine besonderen Verdienste um die Deutsch-Niederländischen Beziehungen.

(StadtSpiegel)