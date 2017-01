22 000 Euro „erfeiert“

Zur traditionellen „Glühwei(h)nacht“ hatten Toni Selder und Christian Feldbinder in das bekannte Meerbuscher Garten-Center geladen. Wieder kamen viele – und spendeten insgesamt 22 000 Euro. Von Alexander Ruth

Wieder ein voller Erfolg wurde die achte Glühwei(h)nacht in den Räumlichkeiten des Gartencenters Toni Selders an der Badendonker Straße in Büderich. Toni Selders und sein Team hatten die Verkaufsräume in eine kulinarische Flaniermeile verwandelt. Dort wo sonst Pflanzen, Blumen und Gartenartikel auf die Kunden ,warten luden festlich gedeckte Tische zum Verweilen ein. Gleich an mehreren Ständen konnten sich die Gäste, die allesamt von Toni Selders persönlich mit Handdruck begrüßt wurden, verwöhnen lassen. Der Eintritt bestand aus einem Eintrittsgeld und einer Spende. Am Ende der Veranstaltung stand die Summe von 22.000 Euro im Raum, die nun an verschiedene karitative Einrichtungen verteilt wird. „Es ist die bedeutendste Benefizveranstaltung in Meerbusch“, lobte Ehrengast und Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage das ehrenamtliche Engagement der Selders. Im Jahre 2009 hoben Toni Selders und Christian Feldbinder diese Charity-Veranstaltung aus der Taufe. Musikalisch sorgte die Meerbuscher Band „Gently tuned“ , die Sängerin Claudia Schäfer und die Further Schützenkapelle für den guten Ton. Eine Tombola mit vielen tollen, gesponsorten Preisen rundete die Abendveranstaltung ab. Die Firma Selders wurde nach dem Krieg 1947 von Josef Selders gegründet. Im Laufe der Jahre wurden dem Ehepaar Selders zwei Töchter und sieben Söhne geboren. Alle sieben Söhne ergriffen den Beruf des Baumschulgärtners. Im Jahre 1980 setzet sich Firmengründer Josef Selders zur Ruhe und übergibt den Betrieb an seinen Sohn Toni Selders, der den Familienbetrieb nach mehreren Um- und Neubauten bis heute erfolgreich führt. Seit 2013 darf das Garten-Center den Titel „anerkannte deutsche Gartenbaumschule“ führen.

(StadtSpiegel)