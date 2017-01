Über Ostern ins Stubaital nach Tirol

Der TSV Meerbusch und TuRa Büderich bieten wieder eine Skifreizeit in den Osterferien an. Von Alexander Ruth

Nach der erfolgreichen Premiere in diesem Jahr bietet die Skisportabteilung von TuRa Büderich in Kooperation mit dem TSV Meerbusch auch in den kommenden Osterferien wieder eine Skifreizeit für Familien an. In der Karwoche geht es diesmal ins Stubaital nach Tirol. Das Ziel ist vom 8. bis zum 15. April das Vier-Sterne-Hotel Stubaier Hof in Fulpmes.

Die Hauptrolle spielen dann wieder die Kleinsten. Gut ausgebildete Skilehrer gehen mit Kindern ab fünf Jahren auf die Piste und zeigen ihnen den richtigen Schwung. Für die Erwachsenen wird ein Skiguidung angeboten, bei dem das persönliche Fahrkönnen verbessert werden kann. Je nach Schnee- und Wetterlage fahren die Teilnehmer im Skigebiet Schlick 2000, das direkt vor der Haustür liegt, oder auf dem Stubaier Gletscher, der Schneesicherheit bis in den Mai bietet.

Die Reise kostet für Erwachsene im Doppelzimmer ab 789 Euro. Kinder können mit einem Zustellbett im Zimmer der Eltern untergebracht werden. Sie zahlen je nach Alter zwischen 25 Euro (Null bis fünf Jahre) oder 739 (16 bis 18 Jahr) im großen Elternzimmer. Die Reise beinhaltet bei eigener Anreise sieben Nächte im Hotel Stubaier Hof mit Dreiviertel-Genießerpension, alkoholfreie Getränke bis 17 Uhr frei, Skiläuferische Betreuung durch DSV-Instructoren, Skiguiding für Erwachsene sowie Rahmenprogramm und Reiseleitung. Der Skipass für sechs Tage für das Skigebiet Schlick 2000 kostet für Erwachsene 194,50, der Gletscher-Skipass 216 Euro. Kinder und Senioren erhalten Ermäßigungen.

(Report Anzeigenblatt)