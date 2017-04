785 Bilder bei Wettbewerb eingereicht

785 Bilder und 25 Quizlösungen wurden im Rahmen des 47. Internationalen Jugendwettbewerbs „jugend creativ“ bei der Volksbank Meerbusch eingereicht. Von Alexander Ruth

„Freundschaft ist bunt!“ lautete das Motto dieser Wettbewerbsrunde und forderte Kinder und Jugendliche auf, sich kreativ mit dem Thema Freundschaft auseinanderzusetzen. Jetzt stehen die Gewinnerinnen und Gewinner auf Ortsebene fest: In der Kategorie Bildgestaltung überzeugten folgende Preisträger die Jurymitglieder: Mara Szepat, Julian W.Gerst, Leni Schließer, Laurenz Assenmacher, C. Schüler, Edgar Liesering

Victoria Ioannou, Luisa Melder, Nora Lei, Franziska Machnik, Emma Lieb, Marie Fleig.

Ein Sonderpreis wurde an Josef Brand, einem Schüler der 5. Klasse des Leibniz-Montessori-Gymnasiums Düsseldorf, vergeben. Auch an Amelie und Luisa van Holt, die in ihrer Jahrgangsstufe die jeweils einzigen Bilder eingereicht hatten wurde ein Sonderpreis vergeben.

Beim örtlichen Quiz gewannen Jonas Andrejeurski, Pia Hesse und Roxana Adiezi.

Für alle Preisträgerinnen und Preisträger vergab die Volksbank Meerbusch altersgerechte Sachpreise.

Überreicht wurden die Preise von Carsten Thören, Vorstandsmitglied der Volksbank Meerbusch, und Frau Renate Kox, Vorsitzende des Schulausschusses der Stadt Meerbusch, im Rahmen einer feierlichen Siegerehrung in den Räumen der Volksbank Meerbusch.

Zudem erhielt in diesem Jahr die Städtische Martinus Schule aus Strümp eine Spende über 500 Euro, die Schüler und Schülerinnen hatten mit 247 Bildern die meisten kreativen Ideen zu Papier gebracht.

„Carsten Thören bedankte sich bei den Gewinnern für die Umsetzung des Themas und lud sie ein, sich kommenden Wettbewerb wieder zu beteiligen.“

Die diesjährige Jurymitglieder waren: Doris Spindler, Bärbel Mosch (amtierende Stadtkönigin) Dieter Golibrzuch (Künstler), Petra Schoppe (Adam-Riese-Schule Büderich), Jens Päuser (Pastor Jacobs Schule Lank ), Heike Gröndahl (St. Mauritius Schule Büderich), Renate Kox (Vorsitzende des Schulausschusses) Ann-Kristin Prime und Elisabeth Bremes und von der Volksbank Meerbusch.

„Die besten Bilder aus jeder Altersstufe werden weitergeleitet und bleiben auf Landesebene im Wettbewerb, dazu drücken wir allen Künstlern die Daumen“, sagt Elisabeth Bremes.

(Report Anzeigenblatt)