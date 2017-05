„3mal Mozart“ in St. Mauritius mit dem Grafschafter Konzertchor 2017-05-31T09:13+0200 2017-05-31T09:13+0200

„3mal Mozart“: Unter diesem Titel präsentiert die evangelische Kirchengemeinde Büderich ein Konzert, das am Sonntag, 11. Juni, ab 18 Uhr in St. Mauritius zu hören sein wird. Neben der Krönungsmesse KV 317 werden die Vesperae solennes de confessore KV 339 sowie das Regina coeli KV 108 aufgeführt. Die evangelische Kantorei Büderich wird dabei vom Grafschafter Konzertchor e.V. unterstützt. Nach einem erfolgreichen Konzert in Moers ist dies nun der zweite Auftritt mit diesem Programm. Unter der Gesamtleitung von Hans-Günther Bothe musizieren neben den Chören Judith Hoffmann (Sopran), Talitha van der Spek (Alt), Joachim Streckfuß (Tenor) und Gregor Finke (Baß) sowie die Camerata 17. Karten gibt es zu 10 Euro (erm. 8 Euro) an der Abendkasse. Von Alexander Ruth