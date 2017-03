„Börker Platt“ in Büderich 2017-03-03T15:50+0100 2017-03-04T00:00+0100

Am Donnerstag, 9. März, gibt es um 19 Uhr einen Mundart-Abend in „Börker Platt“ in der Gaststätte „Krone“ an der Moerser Straße in Büderich. Der Abend steht unter dem Motto: Sprache ist Heimat. Die Referenten Willi Burchartz, Willi Heinen und Johannes Toups haben Anekdoten und alte Verzällkes auf ihrem Programm. Weiterhin werden sich viele noch an alte Kinderlieder erinnern. Hans Spennes wird den Abend moderieren. Von Alexander Ruth