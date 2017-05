„Frühling ist wie ein neuer Anfang“ 2017-05-11T09:31+0200 2017-05-11T09:31+0200

Am kommenden Sonntag, 14. Mai, gibt es eine musikalisch-literarische Stunde in der Christuskirche, Karl-Arnold-Straße 12, in Büderich um 17 Uhr. „Frühling ist wie ein neuer Anfang“, so lautet der Titel. Musik und Literatur sind Zwillinge. Mit Werken von Händel, Mozart und Mendelssohn Bartholdy inspirieren die Musikerinnen Nina Borchers (Querflöte) und Julia Zimmerman (Flügel) zum Thema „Frühling“. Thematisch vervollständigt wird dieser musikalische Vortrag mit berührenden und ins Herz treffenden Texten von Pfarrer Wilfried Pahlke (Sprecher). Das Programm stimmt sowohl musikalisch als auch literarisch in den Frühling ein. Von Alexander Ruth