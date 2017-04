„Gegenlicht“ im Alten Küsterhaus 2017-04-07T15:51+0200 2017-04-08T00:00+0200

Im Alten Küsterhaus in Büderich, Düsseldorfer Straße 6, steht die nächste Ausstellung ins Haus. Die Ausstellungseröffnung ist am Ostermontag um 12 Uhr. Die Ausstellung mit Arbeiten der Künstlerin Marita Reinhold titelt „Im Gegenlicht“. Die Ausstellung zeigt Arbeiten in unterschiedlichen Techniken: Malerei, Collagen, Radierungen. Dazu Skulpturen aus Treibhölzern, die Marita Reinhold nach dem Frühjahrshochwasser am Rheinufer fand. Marita Reinhold studierte an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf bei Prof. Bruno Goller und Prof. Otto Coester sowie bei Prof. Siegfried Cremer. Öffnungszeiten: Freitags und samstags von 15 bis 17 Uhr. Sonntags von 11 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung. Von Alexander Ruth