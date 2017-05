„Gesucht: Planet Neun“ in Büderich 2017-05-05T09:12+0200 2017-05-05T14:02+0200

In einem Vortrag „Gesucht: Planet Neun“ am Dienstag, 9. Mai, um 19 Uhr, wird auf allgemein verständliche Weise über die vermutete Existenz dieser Supererde gesprochen, die unsere Sonne heute in großem Abstand umkreisen soll und deren berechnete Bahn darauf hindeutet, dass sie nicht von Anfang an Bestandteil unseres Sonnensystems war. Die Veranstaltung findet im Vortragsraum der Stadtbibliothek in Büderich, Dr.-Franz-Schütz-Platz 5, statt. Von Alexander Ruth