Das Puppentheater kommt in das Büdericher Jugendzentrum OASE: Am Sonntag, 26. Februar, wird um 11 Uhr das Stück „Kasper hat den Babysitter-Blues“ vom Figurentheater Bauchkribbeln aufgeführt. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 5 Euro, an der Tageskasse 6 Euro. Zum Inhalt: Kasper freut sich auf einen gemütlichen Tag bei Oma. Er will sich einmal so richtig verwöhnen lassen. Doch leider muss er sich hinten anstellen. Denn Oma kümmert sich wieder einmal um den Nachwuchs aus der Nachbarschaft. Und bei so vielen süßen Babys spielt Kasper gerne die zweite Geige. Er mag die Kleinen nämlich auch ganz dolle. Von Alexander Ruth

Doch dann muss Oma ganz kurz mal weg und Kasper soll alleine auf die Kinder achten. Da bekommt er doch ein wenig Angst. Um diese Aufgabe zu meistern, braucht er die Hilfe der Kinder, die heute zur Vorstellung gekommen sind. (StadtSpiegel)