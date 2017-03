„Kasper und Struppi“ in der OASE

Puppentheater Helmholtzstraße aus Düsseldorf mit dem Stück „Kasper und Struppi“ zu Gast im Jugendzentrum OASE an der Düsseldorfer Straße 4 in Büderich. Und darum geht es: Kaspers Hund Struppi ist traurig. Er macht irgendwie immer alles falsch! Er kann nicht richtig bellen und eine große Hilfe bei der Hausarbeit ist er auch nicht. Ob die Kinder ihm helfen können? Das Stück richtet sich an kleine Hundefreunde von 2 bis 10 Jahren. Spieldauer ca. 35 Minuten.

Eintritt 5 Euro im Vorverkauf und 6 Euro an der Tageskasse. Die Karten können unter der Rufnummer 02132 10204 oder per Mail an info@jugendzentrum-oase.de vorbestellt werden.

(StadtSpiegel)