„Kobudo“ in Büderich 2017-05-23T09:13+0200 2017-05-23T09:13+0200

Seit dieser Woche bietet der Budo Club Taifun Büderich (BCTB) Kobudo als neue Sportart an. Kobudo ist die japanische Alte (ko) Krieg/Waffen (bu) Lehre (do). Traditionell wird dabei (auch waffenlos) gegen verschiedenen Waffen trainiert. Ursprünglich behalfen sich Bauern mit einfachsten Mitteln im alten Japan gegen die Samurai. Diese sind unter anderem der Bo (Langstab), das Sai (Dreizack, ehemals Netzheber der Fischer), die Kama (Sichel), der Tonfa (Schlagstock, ehemals Griff der Handmühle) sowie weitere diverse Waffen, wie beispielsweise das Weku (Paddel). Aber auch Waffen die von Samurai erbeutet wurden, finden hier Verwendung wie unter anderem das Tanto (Messer) oder auch das Katana. Trainiert wird einzeln, in Kihons (Partnerarbeit), in Kata-Form oder vom Bunkai (einem festgelegten Kampfablauf) bis hin zu freien Kampfübungen (Kumite). Dieser Sport ist für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre geeignet. Trainingszeiten: Dienstags von 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Trainingsort: Gymnastikhalle des Mataré Gymnasium, Niederdonker Straße 34, in Büderich. „Gerne laden wir zum kostenlosen Probetraining ein“, sagen die Verantwortlichen des Vereins. Infos unter: 02132 9678345. Von Alexander Ruth