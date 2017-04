„Krumi“ und die Eisparty in Büderich 2017-04-27T09:41+0200 2017-04-27T09:41+0200

Der beliebte Lesepate „Krumi“ (Wolfgang Krumnacker) liest am Samstag, 6. Mai, von 15 bis 16 Uhr in der Eisdiele „Pra Levis“ am Deutschen Eck in Büderich. „Extra dazu wird es eine kleine Eisparty geben“, sagt „Krumi“. Denn Orfeo in der Eisdiele „Pra Levis“ am Deutschen Eck gibt eine kleine Eisparty für Kinder bis 10 Jahre. „Zusätzlich zu den besonders bunten und lustigen Eisbecher-Kreation wird es für jedes Kind eine kleine Überraschung geben. Die Veranstaltung findet nun im 3. Jahr statt. Von Alexander Ruth