„Reduktion auf das Wesentliche"

Im Rahmen des Reformationsjubiläumsjahres wird am Mittwoch, 8. März, um 19.30 Uhr die Ausstellung „Reduktion auf das Wesentliche“ mit Bildern von Tom Henderson, in der Bethlehemkirche, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 9, in Büderich in Anwesenheit des Künstlers eröffnet. Pfarrer Wilfried Pahlke wird die Gäste der Vernissage begrüßen, die Einführung zu den Werken übernimmt die Kuratorin Isabelle von Rundstedt. Von Alexander Ruth