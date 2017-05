Am Sonntag, 21. Mai um 18 Uhr, lädt die Stiftung Büderich zum jährlichen „Sommerabend im Paradies“ ein. Von Alexander Ruth

Bereits seit 2010 ist der „Sommerabend im Paradies“ nun ein fester Bestandteil im Aktivitätenkalender der Stiftung Büderich der katholischen Kirche. Damit möchte die Stiftung all denen Danke sagen, die sie und ihre Projekte tatkräftig unterstützen. In diesem Jahr hat sich die Stiftung etwas ganz Besonderes ausgedacht: Gemeinsam mit Büderichs Meisterkoch Antony Sarpong lädt sie zu einer kulinarischen Reise vom Rhein an den Jordan ein. Unter dem Motto „Tafelfreuden der Religionen“ werden köstliche Speisen aus aller Herren Länder (christlich – jüdisch – islamisch) vor Ort frisch zubereitet und angeboten. Anthony Sarpong verwöhnt die Gäste dabei mit einem Live Cooking informativ und kulinarisch. Die Stiftung freut sich natürlich über viele Gäste und zahlreiche Anmeldungen unter charity-dinner@stiftung-buederich.de oder telefonisch unter 02132 2083. Der Teilnahmebeitrag beträgt 50 Euro.

(Report Anzeigenblatt)