„Tafel“ startet in Büderich!

Die „Tafel“ startet jetzt auch in Büderich: Von Alexander Ruth

Ab sofort können erwachsene Mitbürger aus Meerbusch nach dem Nachweis der Bedürftigkeit jeden Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr Lebensmittel im Pfarrsaal der Pfarrgemeinde Heilig Geist erhalten.

Büderich (ud).

Nach einem erfolgreichen Testtag, bei dem das Team die Abläufe kennen lernte und erste Kunden einkaufen konnten, startet in dieser Woche die zweite TAFEL Ausgabestelle in Büderich. Ab sofort können erwachsene Mitbürger aus Meerbusch nach dem Nachweis der Bedürftigkeit jeden Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr frisches Gemüse, Obst, Brot und vieles mehr gegen einen Kostenbeitrag in Höhe von 2 Euro je Korb erhalten. Als Partner für die Ausgabestelle konnte der Verein Meerbusch hilft e.V. die katholische Pfarrgemeinde Heilig Geist gewinnen, die den Pfarrsaal kostenfrei zur Verfügung stellt. „Wir freuen uns sehr, dass wir neben der bereits dauerhaft im Untergeschoss untergebrachten Kleiderkammer nun donnerstags die Räume im Erdgeschoss für die TAFEL nutzen können“, sagt Dirk Thorand, 1. Vorsitzender von Meerbusch hilft. „Pfarrer Michael Berning und Weihbischof Dominikus Schwaderlapp erweisen uns dabei zum offiziellen Start am 4. Mai um 14 Uhr die Ehre und erteilen den über 25 neuen Helfern und der neuen Ausgabestelle den kirchlichen Segen“, ergänzt Vereinskoordinator Ulli Dackweiler. Das TAFEL-Team bittet Neukunden, bei ihrem ersten Besuch einen aktuellen Nachweis der Bedürftigkeit mitzubringen, z.B. einen Bescheid vom Jobcenter. Damit können Registrierung und Kundenkarte reibungslos und schnell erstellt werden. Kontakt: tafel@meerbusch-hilft.de.

