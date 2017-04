„The New Towers“ spielen wieder! 2017-04-26T09:22+0200 2017-04-26T09:21+0200

Die Band „The New Towers“ um den Büdericher Frisör Jürgen Strerath spielt am Samstag, 6. Mai, ab 20 Uhr in der bekannten Gaststätte „Bei Dörper“, Meerbuscher Straße 26. Mit ihren zwei Gitarren, einem Bass und einem Schlagzeuger samt mehrstimmigen Gesang werden sie Songs aus den 50er, 60er und 70er Jahren spielen. Interessierte Meerbusche sind in Osterath zum Konzert herzlich willkommen. Von Alexander Ruth