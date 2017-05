„Tour de Meerbusch“! 2017-05-11T10:21+0200 2017-05-12T14:03+0200

„Tour de Meerbusch“ sind zwei Fahrradexkursionen durch Meerbusch, die die Volkshochschule am Donnerstag, 18. Mai, und am Sonntag, 21. Mai, wenige Wochen vor dem Grand Depart der Tour de France, anbietet. Auf diesen jeweils gut zweistündigen Entdeckungstouren wird viel „erfahren“ über den alten und neuen Ortskern und die Prägung durch vielfältige Künstler in Büderich, über Meerbuschs Keimzelle Kloster Meer und über Spuren der Industriealisierung sowie ortsansässige Künstler im landwirtschaftliche orientierten Osterath. Dort enden die Touren und es besteht die Möglichkeit, zum Mittagstisch einzukehren. Treffpunkt ist jeweils um 10.30 Uhr am Mataré-Brunnen, Landsknecht, in Büderich. Das Entgelt beträgt 13,60 Euro. Anmeldung: unter Telefon 02159 916500–501. Foto Von Alexander Ruth