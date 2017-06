Abschiedsfeier an Gesamtschule 2017-06-27T09:21+0200 2017-06-27T11:12+0200

Die Maria-Montessori-Gesamtschule Meerbusch verabschiedet am Freitag, 30. Juni, ihre Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 10. Die Veranstaltung beginnt um 15.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Christus-Kirche, Karl-Arnold-Straße, in Büderich. Daran schließt sich um 17 Uhr die offizielle Verabschiedung durch den Schulleiter, Klaus Heesen, und der Abteilungsleiterin, Irmgard Zitzen, im Forum der Schule an. Danach laden die Schülerinnen und Schüler zu einem kleinen Empfang ein. Von Alexander Ruth