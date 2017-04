Anfänger-Workshop bei der AWO 2017-04-27T09:41+0200 2017-04-27T09:41+0200

In der AWO-Begegnungsstätte in Büderich, Am Kapittelsbusch 29, findet am Dienstag, 2. Mai, wieder ein Anfänger-Workshop zum Umgang mit Tablet-PC und Smartphone statt. Die Teilnehmer werden hier an die Benutzung dieser Medien herangeführt und es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Thematisiert werden unter anderem verschiedene Betriebssysteme, Grundeinstellungen, Fotografieren, Vernetzung, Gerätekopplung mit Bluetooth und Apps. Bei Bedarf erhalten die Teilnehmer auch Tipps zum Kauf eines Tablets oder Smartphones. Gerne können eigene Geräte zum Kurs mitgebracht werden, ansonsten stehen Tablets vor Ort zur Verfügung. Der Workshop läuft von 10 bis 13 Uhr und kostet 20 Euro. Anmeldungen und weitere Informationen unter 02161 819942. Von Alexander Ruth