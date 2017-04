Antworten zur Ausleihe 2017-04-03T09:31+0200 2017-04-03T09:31+0200

Fragen zur Ausleihe digitaler Medien in der Onleihe Meerbusch beantwortet Hans-Jürgen Pott am Mittwoch, 5. April, um 15 Uhr in der Stadtteilbibliothek Osterath, Kaarster Straße 5a. Eine Voranmeldung ist erforderlich unter 02159 916587 oder per E-Mail über stadtbibliothek@meerbusch.de. Über die „Onleihe“ können die Leser der Stadtbibliothek rund um die Uhr digitale Medien wie eBooks, eAudios, eVideos und ePaper kostenlos herunterladen und zeitlich begrenzt auf dem eigenen Computer, E-Book-Reader, Tablets oder Smartphones nutzen. Von Alexander Ruth