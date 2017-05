ATP-Sportstadt „Meerbusch“!

Im August wird in Meerbusch wieder ATP-Tennis gespielt. Größer, schöner, besser – und mit neuem Namen. Von Alexander Ruth

In Büderich wird eine Erfolgsgeschichte auch im Jahr 2017 weitergeschrieben: Zum fünften Mal veranstaltet Marc Raffel in diesem Jahr vom 12. bis 20. August das ATP-Tennisturnier in Büderich. In diesem Jahr wieder mit dem Extra-Tipp-Meerbusch/den Meerbuscher Nachrichten als toller Medienpartner.

Und die Bilanz von Marc Raffel kann sich sehen lassen: Jedes Jahr strömen mehr Zuschauer zu den Spielen, im vergangenen Jahr waren es rund 6000 Zuschauer. „Es können diese Jahr auch gerne 10.000 oder mehr kommen“, sagt Veranstalter Marc Raffel.

Große Namen hat er in der Vergangenheit bereits nach Meerbusch geholt: „Hochkaräter“ wie Dustin Brown, Florian Mayer, Andreas Haider-Maurer oder Maximilian Harterer. „Viele von ihnen haben sich den Termin im August in ihren Kalender geschrieben“, sagt Marc Raffel nicht minder stolz.

Und auch mit einem neuen Hauptsponsor wird das Turnier in diesem Jahr an den Start gehen, die Zusammenarbeit scheint schon jetzt ein „Hauptgewinn“ zu sein: Bucher Reisen aus Meerbusch – mit einem Jahresumsatz von einer halben Milliarde Dollar, mit Sitz am Deutschen Eck. „Wir sind kein Kleiner vor Ort, das wissen viele aber gar nicht“, sagt Michael Gisbert, Geschäftsführer der Bucher Reisen, zu dem Engagement. „Und wir wollen in der Region noch bekannter werden.“ Bucher Reisen ist einer der Top-Anbieter bei Last-Minute-Reisen.

Mit dem neuen Hauptsponsor verändert sich auch der Name des ATP-Challengers in Meerbusch: „Bucher Reisen Tennis Grand Prix 2017“ wird das einwöchige Spektakel heißen.

Auch auf der Straße wird sich das Erscheinungsbild ändern. „In diesem Jahr werden die Spieler mit Wagen vom Autohaus Nauen gefahren.“ In Büderich ein bekanntes Bild: In der Woche sehen alle Fußgänger die Shuttle-Fahrzeuge durch die Straßen fahren. Und noch eine Neuheit kann Marc Raffel verkünden: eine Erweiterung. Der „Bucher Reisen Tennis Grand Prix 2017“ wird nicht mehr auf dem Sportparkgelände am Eisenbrand ausgetragen (dort ist nur noch Spielerbetreuung wie Reha, Physio, Relaxen) – sondern genau auf der gegenüberliegenden Seite auf der Anlage des Tennisvereins Grün-Weiß-Rot (GWR) Büderich. Damit ist der GWR mit seinen rund 700 Mitgliedern und acht Tennisplätzen zum ersten Mal Mit-Ausrichter des Turniers.

Auch abseits des Platzes wird es wieder ein Programm geben – mit Abba-Revival-Band, ATP Business Night und vielem, vielem mehr. Das Tagesticket kostet an den ersten Tagen jetzt 15 Euro, am Donnerstag dann 18, am Freitag inklusive eines Konzerts der Abba-Revival-Band 25 Euro, zu den Finalspielen am Samstag und Sonntag werden jeweils 20 Euro verlangt.

Der Sieger bekommt ein Preisgeld von 7500 Dollar und zusätzlich 95 ATP-Punkte. Das Geld sei vielen gar nicht so wichtig, meint Raffel. Denn: Die Punkte in Meerbusch katapultierten Spieler schon in Turniere in Paris oder Australien. „Dort kriegt man auch 60.000 Dollar, wenn man in der ersten Runde rausfliegt.“ Das Meerbusch zu einem Top-Sportstandort geworden ist, ist für Raffel klar: „Es kommt direkt nach den vier Top-Turnieren wie Hamburg-Rothenbaum oder Halle/Westfalen.“

(Report Anzeigenblatt)