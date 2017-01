Büdericher Heinzelmännchen: Frühschoppen der Senatoren

Der jecke Countdown läuft: In Büderich fand jetzt das Senatorenfrühschoppen der KG Heinzelmännchen statt. Ein unverkennbares Zeichen: Rosenmontag ist nicht mehr fern! Von Alexander Ruth

Traditionell startet die Karnevalsgesellschaft Büdericher Heinzelmännchen mit ihrem Senatorenfrühschoppen in das neue Jahr und in die heiße Phase der Session. Nach der Devise „Fröhlich sein und Spaß haben“ richtete sich Meerbuschs Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage mit ihrem Grußwort an die Senatoren. Sie ist selbst Mitglied der Büdericher Heinzelmännchen und freut sich schon auf die Veranstaltungen des Vereins, wie das Richtfest des Rosenmontagswagens am 18. Februar und die Altweiberparty im Gasthaus Krone. „Persönliches Highlight für mich ist natürlich der Rosenmontagszug“, ergänzt die Bürgermeisterin, die auch in diesem Jahr mit auf dem Wagen der Heinzelmännchen den Umzug durch Düsseldorf genießen wird. Im Rahmen des Senatorenfrühschoppens gab es aber auch Ehrungen langjähriger Mitglieder des Vereins. So bedankte sich Heinzelmännchen-Präsident David Burkhardt bei Edith Krebber und Hermann Theißen für elfjährige Treue. Hans Spennes unterstützt seit 22 Jahren die Büdericher Heinzelmännchen. Zu 33 Jahren Mitgliedschaft gratulierte der Verein Gerd Kessel und Günther Roeder. Den BDK-Orden in Silber für 30-jährige Mitgliedschaft erhielt Brigitte Hellpap aus den Händen von CC-Präsident Michael Laumen, der ebenfalls Mitglied bei den Büdericher Heinzelmännchen ist. Zudem wurden zwei neue Senatoren in den Kreis aufgenommen. Johan Hagen, Präsident des befreundeten Karnevalsvereins De Narrenkap aus Velp in den Niederlanden, und sein Vizepräsident Niels Gabriel sind zu Senatoren der Heinzelmännchen ernannt worden. „Damit soll die besondere Freundschaft zwischen den beiden Vereinen hervorgehoben werden, die nunmehr seit 57 Jahren besteht. Zudem feiern die Narrenkappers in diesem Jahr ihr 66-jähriges Jubiläum“, begründet Präsident David Burkhardt die Ernennung. Mit dem Senatorenfrühschoppen danken die Heinzelmännchen ihren Gönnern, die sich in besonderer Weise finanziell um den Verein verdient machen. So beteiligten sich die Senatoren im vergangenen Jahr an der Beschaffung neuer Reifen für den Rosenmontagswagen. Gefeiert wurde mit dem Düsseldorfer Prinzenpaar, der Tanzgarde der Heinzelmännchen, dem Düsseldorfer Karnevalssänger Michael Hermes und dem Prinzenpaar aus Angermund.

Die Heinzelmännchen zählen rund 30 Senatoren und Ehrenmitglieder, darunter der ehemalige Bürgermeister Meerbuschs, Dieter Spindler, das Düsseldorfer Prinzenpaar der Session 2014, Michael Schweers und Pia Oertel, sowie die Ehrenpräsidenten Stefan Bender und Heinz Nelsen.

(StadtSpiegel)