Büdericher Sternsinger 2017 mit Rekord-Sammlung

2017-01-16T13:01+0100 2017-01-17T13:21+0100

In der Büdericher Gemeinde St. Mauritius und Heilig Geist waren die Sternsinger unterwegs – und sammelten eine Rekordsumme: Es sind über 11.300 Euro zusammen gekommen. Unter dem diesjährigen Motto „Gemeinsam für Gottes Schöpfung“ stand in diesem Jahr das Projektland Kenia im Vordergrund. Wie jedes Jahr werden aber weltweit Kinder mit den gesammelten Spenden unterstützt. Trotz eher schwierigen Wetterverhältnissen waren circa 65 Kinder mit ihren Betreuern bis in die Abendstunden unterwegs, um den Büderichern den Segen für das neue Jahr zu bringen. 17 Gruppen besuchten rund 800 Haushalte. Von Alexander Ruth