Büderichs vielfältige Häuser

Obwohl die Bauarbeiten in vollem Gange sind und einige Häuser bereits fertiggestellt, wurde jüngst symbolisch das Richtfest für die restliche Bebauung im Büdericher Norden am Laacher Weg/Löttelfelder Straße gefeiert. Von Kellys Grammatikou

Es war nicht das beste Wetter für ein Richtfest. Windig und etwas Nieselregen konnten trotzdem die gute Stimmung nicht vertreiben. Vor allem für Lisa und Felix Banholzer war es ein ganz großer Moment. Sie konnten mittels Leiter und Baugerüst an ihrem zukünftigen Häuschen hochsteigen und mit Stefanie Adams von der Eckard Adams Wohnungsbau GmbH den Nagel ins Holz schlagen. Doch hinter diesem kleinen Schlag auf den Kopf des Nagel steckt ein riesiges Bauprojekt, dessen erste Gespräche zwischen oben genannter Wohnungsbau GmbH und der Stadt Meerbusch bereits vor sieben Jahren begann. Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage freute sich über die voranschreitenden Bauarbeiten. „Ich bin in Meerbusch groß geworden und es ist wirklich schön, hier zu leben“, sagt sie. Darauf freuen sich auch Lisa und Felix Banholzer die mit ihrem kleinen Sohn ihr erstes Eigenheim beziehen werden. „Die Nachfrage nach Wohnraum in Büderich ist groß und wir freuen uns über junge Familien, die zu uns nach Büderich kommen“, so die Bürgermeisterin weiter.

Günstig ist das nicht unbedingt: Zwischen 549.000 und 918.000 Euro. „Das hängt ein wenig davon ab, welche Ausstattungsvariante sie wählen“, erklärt Susanne Jacobi Eckehard Adams Wohnungsbau GmbH. Noch ist die ganze Fläche von knapp 20.000 Quadratmetern nicht bebaut. Immerhin, 18 Rohbauten stehen schon. 55 Häuser sollen es insgesamt werden, und: „Mit 26 Häusern haben wir bereits die Hälfte unserer Immobilien verkauft“, sagt Geschäftsführer Detlef Boch. Ende des Jahres sollen die Eigentümer schließlich in ihre Häuser einziehen können. Mit den Hausvarianten „Basic“, „Comfort“ und „Premium“ werden den Käufern drei Optionen geboten. „Das heißt aber nicht, dass beispielsweise alle Basic-Modelle gleich aussehen“, sagt Jacobi. Individualität würde auch hier groß geschrieben werden. Angeboten werden Wohnflächen zwischen 144 und 227 Quadratmetern, umgeben von ausreichend Parkflächen und satten Grünanlagen.

(Report Anzeigenblatt)