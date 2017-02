Baumfällungen im Stadtgebiet

In den kommenden Wochen sind unterschiedliche Baumfällungen in Büderich, Osterath und Strümp vorgesehen. Auf dem Büdericher Friedhof müssen drei Kiefern und eine Rotfichte, auf dem Spielplatz der Kranenburger Straße in Osterath ein Kirschbaum und auf dem Krokusweg in Meerbusch Strümp eine Tanne wegen Pilzbefall und Bruchgefahr weichen. Des Weiteren muss auf dem Boverter Kirchweg in Osterath eine Birke gefällt werden, da die Wurzeln des Baumes massive Schäden am Gehweg verursachen. Von Alexander Ruth

(Report Anzeigenblatt)