Bilderbuch-Kino“ in Bibliothek 2017-03-31T09:22+0200 2017-03-31T11:41+0200

Deutsch-englisches Bilderbuchkino in der Stadtbibliothek am Samstag, 8. April, 11.30 Uhr für Kinder ab 5 Jahren: In der der Reihe „Bilderbuch-Kino“ lesen die Bibliothekarinnen Birgit Arnold und Jennifer Kunert in deutscher und englischer Sprache vor. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen werden jedoch unter der Telefonnummer 02132 916448 erbeten. Ort: Stadtbibliothek Meerbusch Dr.-Franz-Schütz-Platz 5, in Büderich. Die Stadtbibliothek hält generell in diesem Frühjahr ein spannendes Programm parat. Einfach einmal hereingehen, sich umschauen, informieren und dann auf dem Laufenden sein. Von Alexander Ruth