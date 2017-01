Bilderbuch-Kino für Kinder

Mit einem neuen pfiffigen Angebot für Kinder ab vier Jahren wartet die Stadtbibliothek in Büderich auf: Am Samstag, 28. Januar, 10.30 Uhr, präsentieren die Bibliothekarinnen Birgit Arnold und Jennifer Kunert am Dr.-Franz-Schütz-Platz deutsch-englisches Bilderbuch-Kino. Erzählt wird die muntere Geschichte von der „Pippilothek“ – in englisch „Fox on the library“: Als der Fuchs der Maus hinterherjagt, landen beide per Zufall durchs Kellerfenster und lange dunkle Gänge in der Bibliothek – ein Name, den der Fuchs noch nie gehört hat. „Pippilo ... was?“ Dann findet er Gefallen an den Büchern, lernt Lesen und Staunen. Mit den Bildern der Geschichte, die per Beamer auf eine große Leinwand geworden werden, lernen die Kinder ganz nebenbei die Bibliothek kennen und alles, was es dort zu entdecken gibt. Dazu gibt es eine erste kleine Einführung ins Englische. Der Eintritt ist frei. Von Alexander Ruth

(Report Anzeigenblatt)