Bildungsmesse am Mataré

Die 1. JugendBildungsmesse findet am 6. Mai im Städtischen Mataré-Gymnasium in Büderich statt. Von Alexander Ruth

Eine Zeit lang im Ausland zu leben ist der Traum vieler junger Menschen. Schüleraustausch in den USA? Freiwilligenarbeit in Chile? Oder als Au-Pair nach England? Für alle, die sich solche oder ähnliche Fragen schon gestellt haben, aber sich bisher noch nicht für das passende Programm entschieden haben, bietet die 1. JugendBildungsmesse JuBi in Meerbusch am Samstag, 6. Mai, die richtige Plattform um sich über sämtliche Wege ins Ausland zu informieren. Zwischen 10 und 16 Uhr informieren im Städtischen Mataré-Gymnasium mehr als 30 internationale Austauschorganisationen, Reiseveranstalter und ehemalige Programmteilnehmer rund um Themen wie Schüleraustausch, High School Year, Au-Pair, Freiwilligenarbeit, Sprachreisen, Work & Travel, Auslandspraktikum und vielem mehr. Die Infomesse richtet sich vor allem an Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7, ihre Eltern, Lehrerinnen und Lehrer. Der Eintritt ist frei.

Da die Programme nicht selten mit hohen Kosten verbunden sind, können sich die Schüler und Eltern auch rund um das Thema alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Auslands- BAföG oder Stipendien informieren. Am Infostand des Veranstalters, dem Bildungsberatungsdienst weltweiser, erhalten die Besucher zusätzlich individuelle, unabhängige Beratung zu Auslandsaufenthalten.

Die Erfolgsgeschichte der JugendBildungsmesse spricht für sich: Angefangen mit der ersten Messe im Jahre 2003 ist die JugendBildungsmesse mit ihrer Tour durch mittlerweile 46 Standorte Deutschlands eine der größten Spezial-Messen zum Thema „Bildung im Ausland“. Bis zu 2.000 Besucher pro Messe nutzen die „JuBi“ als Informationsplattform zu Auslandsaufenthalten. Weitere Infos, Ausstellerliste und Stipendieninformationen unter www.weltweiser.de

(Report Anzeigenblatt)