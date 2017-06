Blickpunkt Wirtschaft mit Tour de France 2017-06-28T09:22+0200 2017-06-28T09:22+0200

In den Einrichtungen der Stadt sowie in Meerbuscher Banken und Sparkassen liegt jetzt wieder eine neue Ausgabe des „Blickpunkt Wirtschaft“ kostenlos zum Mitnehmen aus. Das Magazin der städtischen Wirtschaftsförderung beleuchtet diesmal unter anderem das Gastspiel der „Tour de France“ am 2. Juli und das Partnerschaftsjubiläum zwischen Meerbusch und Fouesnant. Zudem geht es um erfolgreiche Meerbuscher Unternehmen, ihre Schwerpunkte und Zukunftsaussichten, um bewährte und neue Gewerbegebiete sowie die diesjährige Auszeichnung zum „Unternehmer des Jahres“. Mit dem „Gastro-Tipp“ kommt wie immer auch die heimische Gastronomie-Szene zu ihrem Recht. Von Alexander Ruth