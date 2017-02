Bronzemedaille für Dustin Mevissen!

Dustin Mevissen vom Budo Club Taifun Büderich (BCTB) ist auf der Erfolgsspur: Jetzt konnte er bei den Kreismeisterschaften in Grevenbroich den Titel „Kreismeister U18“ erlangen. Dieser Titel qualifizierte ihn zur Teilnahme an den Bezirksmeisterschaften. Selbstverständlich nahm Dustin am vergangenen Wochenende an dem entsprechenden Wettkampf in Neuss teil und erkämpfte sich die Bronzemedallie. „Das ist für ihn und seinem Trainer Thomas Fischer vom BCTB ein tolles Ergebnis“, sagt Karl-Hubert Jacobs vom BCTB stolz. Foto Von Alexander Ruth

BCTB (Report Anzeigenblatt)