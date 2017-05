Christina Heger ist jetzt Vorsitzende 2017-05-18T10:42+0200 2017-05-18T10:42+0200

Der katholische Förderverein Büderich füreinander hat einen neuen Vorstand. Auf der Mitgliederversammlung im Pfarrsaal der Heilig Geist Kirche wählten die Mitglieder Christina Heger zur 1. Vorsitzenden und Peter Idel zum stellvertretenden Vorsitzenden. Neu im Vorstand ist Manfred Tillmann, der das Amt des Geschäftsführers übernimmt. Peter Steins und Carlo Schäfer wurden in ihrem Ämtern bestätigt. Pastor Michael Berning dankte dem Verein für die große Unterstützung in den letzten Jahren. Der Förderverein finanziert zahlreiche Projekte in der Gemeinde St. Mauritius Heilig Geist und setzt sich für den Erhalt des Pfarrheims Heilig Geist ein. Von Alexander Ruth