Düsseldorfer Straße gesperrt 2017-04-27T10:11+0200 2017-04-27T10:11+0200

Wegen eines Kranabbaus wird die Düsseldorfer Straße in Büderich zwischen der Dorfstraße und der Poststraße gesperrt – am Sonntag, 30. April, zwischen 6 und 18 Uhr. Davon betroffen ist auch die Buslinie 830: In Richtung Neuss fahren die Busse ab der Haltestelle „Friedenstraße“, in Richtung Meerbusch, Haus Meer ab der Haltestelle „Lortzingstraße“ eine Umleitung. In Richtung Neuss wird die Haltestelle „Büderich, Kirche“ an die Haltestelle „Büderich, Kirche“ der Linie SB51 in Richtung Flughafen verlegt. Von Alexander Ruth